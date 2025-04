Ferrari sentenza devastante | nessuna speranza

Ferrari in Giappone ed ora spunta fuori la sentenza che toglie ogni speranza: per la rossa è devastanteNon si può essere contenti di un quarto e di un settimo posto se si è la Ferrari. A Maranello ne sono consapevoli, così come è ormai chiaro a tutti che l'attuale potenziale della SF-25 non può far pensare di certo al titolo.Dietro la McLaren, e si sapeva, dietro anche la Red Bull, almeno quella guidata da uno stratosferico Max Verstappen, ed era meno prevedibile. L'olandese ha fatto la differenza in Giappone, ancora una volta, quella che invece non riescono a fare Leclerc e Hamilton con la Rossa e anche questo forse era meno pronosticabile. I due piloti sono imbrigliati dal potenziale non eccelso della monoposto del Cavallino Rampante ed ora la delusione dopo le prime tre gare si tocca con mano.

La sentenza di Leclerc: “Venerdì positivo, ma le McLaren sono su un altro pianeta” - Per un Frederic Vasseur che dice che la Ferrari non è lontana dalla McLaren, c’è uno Charles Leclerc che chiude il venerdì di Suzuka con una frase che suona già come una sentenza per le ... (formulapassion.it)

Batosta per Ferrari: sentenza da non credere - Occhi puntati, in particolar modo, sulle due monoposto di Scuderia Ferrari. L’attesa sta finalmente per finire: è arrivato il momento di schiudere il sipario alla nuova stagione di Formula Uno, che si ... (motorinews24.com)

Ferrari, il responso devastante dell'ingegner Mazzola: "Quando ho visto che lavoravano sull'assetto..." - L'ingegner Luigi Mazzola, storico tecnico della Ferrari, in un'intervista a FanPage spiega quali sono i punti che lo hanno lasciato davvero perplesso dopo il primo, disastroso, gran premio della ... (informazione.it)