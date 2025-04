Ferrari continua la crisi Minardi | Sbagliati trionfalismi della vigilia

continua la crisi Ferrari. Anche nel Gp del Giappone la Rossa ha confermato le difficoltà di inizio stagione, con Charles Leclerc che ha chiuso quarto, non riuscendo però praticamente mai ad avvicinare la terza posizione di Oscar Piastri, e Lewis Hamilton settimo. La SF-25, insomma, fin qui ha deluso le aspettative, raccogliendo un .L'articolo Ferrari, continua la crisi. Minardi: "Sbagliati trionfalismi della vigilia" proviene da Webmagazine24.

Ferrari, continua la crisi. Minardi: "Sbagliati trionfalismi della vigilia" - (Adnkronos) - Continua la crisi Ferrari. Anche nel Gp del Giappone la Rossa ha confermato le difficoltà di inizio stagione, con Charles Leclerc che ha chiuso quarto, non riuscendo però praticamente ma ... (msn.com)

Ferrari F1 sotto accusa! Squalifiche shock in Cina ! INTERVISTA ESCLUSIVA GIANCARLO MINARDI - Ferrari F1 sotto shock: doppia squalifica in Cina! Disorganizzazione e nervosismo, ecco cosa è successo davvero INTERVISTA GIANCARLO MINARDI ... (newsf1.it)

Ferrari: Gian Carlo Minardi è preoccupato per Charles Leclerc - "Lo vedo un po' nervoso - ha detto Minardi in un'intervista al 'Quotidiano Nazionale', riferendosi a Leclerc -. Ma d'altra parte quest'anno in Ferrari avrà un compagno di squadra che è una leggenda. (msn.com)