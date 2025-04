Inter-news.it - Ferrara riflette: «Inter, differenza rispetto allo scorso anno. Un rischio»

Leggi su Inter-news.it

Ciroha sottolineato l’importanza dei punti persi dall’contro il Parma nel turno di Campionato ancora in corso.LA CONVINZIONE – Cirosi è così pronunciato a DAZN in merito al pareggio dell’contro il Parma per 2-2: «ll Parma, anche nel primo tempo, aveva avuto diverse occasioni. Cos’è cambiatoall’? Che l’aveva fatto il vuoto, mentre ora i nerazzurri non possono permettersi di perdere punti per strada. Ogni punto perso può costare caro. Se trovi una squadra con 6-7 assenti, hai inevitabilmente un vantaggio che devi provare a sfruttare. Bayern Monaco? In queste competizioni, devi cercare di trovarti nelle migliori condizioni. Devi farlo in quel momento, in quella partita che non puoi permetterti di sbagliare».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «