Fermato in auto per un controllo nascondeva nel giubbotto un etto di hashish | 20enne arrestato

Fermato, che hanno spinto i carabinieri a svolgere un controllo approfondito al termine del quale un 20enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze. Anconatoday.it - Fermato in auto per un controllo, nascondeva nel giubbotto un etto di hashish: 20enne arrestato Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Ad insospettire i militari, il nervosismo e l’agitazione di uno dei due occupanti del veicolo, che hanno spinto i carabinieri a svolgere unapprofondito al termine del quale unè statocon l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze.

