Fermato dalla Polizia Municipale ferisce un agente | denunciato un uomo a Battipaglia

uomo in stato di alterazione, due agenti della Polizia Municipale, a Battipaglia. Nei giorni scorsi, infatti, i caschi bianchi hanno Fermato l'individuo che ha ferito, in particolare, uno due intervenuti: l'uomo è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico. Salernotoday.it - Fermato dalla Polizia Municipale, ferisce un agente: denunciato un uomo a Battipaglia Leggi su Salernotoday.it Sono stati aggrediti da unin stato di alterazione, due agenti della, a. Nei giorni scorsi, infatti, i caschi bianchi hannol'individuo che ha ferito, in particolare, uno due intervenuti: l'è statoper resistenza e lesioni a pubblico.

