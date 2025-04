Fermate Attila!

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Crollano tutte le Borse del mondo compresa Wall Street. Trump voleva fare l’America “great again” e invece sta ammazzando la gallina dalle uova d’oro. Un Re Mida a rovescio.Walter CosentiniVia emailGentile lettore, Re Mida a rovescio mi pare poco. Direi un(“dove passa, non cresce più erba”, era il detto) in modalità autolesionista. L’arroganza dei dazi contro tutto il mondo ha già causato agli Usa perdite economiche pari a quelle del Covid e poco inferiori a quelle del dopo 11 settembre. Seguiranno inflazione e licenziamenti. Le 500 persone più ricche del mondo, in gran parte americani e finanziatori di Trump, hanno perso 485 miliardi di dollari in due giorni, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Nelle borse europee tra giovedì e venerdì scorsi sono bruciati 1.241 miliardi di euro.