Fermana vince 2-0 contro Avezzano | doppietta di Bianchimano

Fermana 2 Avezzano 0 Fermana (3-5-2): Perri 6; Tomassini 6, Cocino 5,5, Karkalis 6; Diouane 6, Busato 6,5 (17’ st Mavrommatis 5,5), Romizi 6,5, Valsecchi 6, Brandao 7; De Silvestro 6,5 (38’ st Pinzi sv), Bianchimano 7,5 (45’ st Ricci sv). All. Savini Avezzano (4-3-3): Cultraro 6,5; Senese 5 (1’ st Ferrandino 5,5), Sbardella 6, Bassini 6,5, Alessi 6 (32’ st Vantaggiato sv); Staiano 5 (1’ st Cannavaro 5,5), Selvaggio 5,5 (21’ st Barbetta), Mascella 6; Kanoute 5,5, Pozatzidis 6, Ferrari 5 (10 st Capitanio 5,5) All. Pagliarini ARBITRO: Mozzillo di Reggio Emilia RETI: 23’ Bianchimano, 31’ Bianchimano NOTE: 400 spettatori. Ammoniti Perri, Karkalis. Recupero 2’ + 6’ Finalmente Fermana. Dopo nove giornate di digiuno torna il sorriso in un Bruno Recchioni freddo e senza il pubblico di casa presente. Ilrestodelcarlino.it - Fermana vince 2-0 contro Avezzano: doppietta di Bianchimano Leggi su Ilrestodelcarlino.it (3-5-2): Perri 6; Tomassini 6, Cocino 5,5, Karkalis 6; Diouane 6, Busato 6,5 (17’ st Mavrommatis 5,5), Romizi 6,5, Valsecchi 6, Brandao 7; De Silvestro 6,5 (38’ st Pinzi sv),7,5 (45’ st Ricci sv). All. Savini(4-3-3): Cultraro 6,5; Senese 5 (1’ st Ferrandino 5,5), Sbardella 6, Bassini 6,5, Alessi 6 (32’ st Vantaggiato sv); Staiano 5 (1’ st Cannavaro 5,5), Selvaggio 5,5 (21’ st Barbetta), Mascella 6; Kanoute 5,5, Pozatzidis 6, Ferrari 5 (10 st Capitanio 5,5) All. Pagliarini ARBITRO: Mozzillo di Reggio Emilia RETI: 23’, 31’NOTE: 400 spettatori. Ammoniti Perri, Karkalis. Recupero 2’ + 6’ Finalmente. Dopo nove giornate di digiuno torna il sorriso in un Bruno Recchioni freddo e senza il pubblico di casa presente.

