Femminicidio Sula il padre e il fratello di Ilaria chiedono giustizia | Mark deve marcire in galera Lei non meritava questa fine

deve marcire in carcere. per quello che ha fatto.. deve solo rimanere in galera per sempre": lo ha affermato il padre di Ilaria, Flamur, con le lacrime agli occhi ma anche confortato dalle oltre 3mila persone che hanno partecipato per questo ultimo saluto all'amata Ilaria uccisa a Roma. Perugiatoday.it - Femminicidio Sula, il padre e il fratello di Ilaria chiedono giustizia: "Mark deve marcire in galera. Lei non meritava questa fine" Leggi su Perugiatoday.it in carcere. per quello che ha fatto..solo rimanere inper sempre": lo ha affermato ildi, Flamur, con le lacrime agli occhi ma anche confortato dalle oltre 3mila persone che hanno partecipato per questo ultimo saluto all'amatauccisa a Roma.

Femminicidio Sula, il padre e il fratello di Ilaria chiedono giustizia: "Mark deve marcire in galera. Lei non meritava questa fine". L'addio a Ilaria Sula, più di tremila persone ai funerali. Dalla folla: 'Ergastolo'. Folla di gente ai funerali di Ilaria Sula tra fiori e striscioni, il padre: "Ora giustizia". E il sindaco Bandecchi invoca l'ergastolo. Ilaria Sula, il fratello: "Perché l'ha uccisa? Lo conoscevo. Sono stati insieme un anno". Ilaria Sula, il padre: “La aspettavamo a casa, ma era già morta. Lui non può aver agito da solo”. Il padre di Ilaria Sula: «Mark Samson mi ha abbracciato, sembrava dispiaciuto. Si erano lasciati ma non lo sapevamo». Ne parlano su altre fonti

L'addio a Ilaria Sula, più di tremila persone ai funerali. Dalla folla: "Ergastolo" - In carcere per il suo omicidio, reo confesso, c'è il suo ex fidanzato Mark Antony Samson, accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere. Il ragazzo ... (tg.la7.it)

Femminicidio Ilaria Sula, sequestrati dei coltelli a casa dell’ex. Al vaglio la posizione della mamma di Mark Samson - Uno dei coltelli sarebbe quello usato nell’omicidio. Alla donna potrebbe essere contestato il reato di occultamento di cadavere. Sarà ascoltato il padre del ragazzo ... (quotidiano.net)

Femminicidio Ilaria Sula, il padre: «Mark era dispiaciuto per la scomparsa. Mi ha abbracciato» - «Io lo sapevo che mia figlia non stava in giro. Non era da lei. Una chiamata l’avrebbe sempre fatta. Noi la sentivamo quasi tutti i giorni». Così Flamur Sula, padre di Ilaria, 22enne ternana uccisa a ... (umbria24.it)