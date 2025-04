Quotidiano.net - Femminicidio Ilaria Sula, sequestrati dei coltelli a casa dell’ex. Al vaglio la posizione della mamma di Mark Samson

Roma, 7 aprile 2025 - Alcunisono statidalla polizia in via Homs, nel quartiere Africano, a Roma, nelladel 23enne accusato dell'omicidio di. Uno di questi potrebbe essere stato utilizzato nell'omicidio. Le lame saranno analizzate dagli specialisti delle forze dell'ordine. Al giovane sono contestati i reati di omicidio aggravato e 'occultamento di cadavere'. Quest'ultima accusa potrebbe essere contestata anche alla madre del 23enne convocata oggi per un interrogatorio in Questura. Secondo quanto apprende l'AGI, la donna potrebbe essere iscritta oggi, formalmente, sul registro degli indagati dai pm di piazzale Clodio. Insieme a lei, nelle prossime ore, sarà ascoltato anche il marito e padre del ragazzo. La manifestazione in ricordo die in memoria di tutte le vittime di, Roma, 3 aprile 2025.