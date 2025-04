Femminicidio Ilaria Sula madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere

madre di Mark Samson è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Lo ha detto Fabrizio Gallo, l'avvocato del 23enne arrestato per l'omicidio di Ilaria Sula (CHI ERA), la studentessa di 22 anni originaria di Terni uccisa dall'ex fidanzato (CHI È) a Roma. La madre di Samson, reo confesso, è sotto interrogatorio nella Questura della Capitale. "Il padre di Mark Samson non verrà ascoltato oggi. Lui non era in casa e questo è assodato, rientra la sera e l'omicidio avviene a metà mattina", ha aggiunto il legale lasciando la Questura. "La madre invece era in casa e adesso sta chiarendo quali sono state le sue condotte".

