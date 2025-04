Femminicidio Ilaria Sula madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere

madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula (CHI ERA), ha confessato, in un interrogatorio di oltre tre ore in Questura, di avere avuto un ruolo "attivo" nelle fasi successive al delitto. Per Nors Man Lapaz è stata quindi formalizzata la pesante accusa di concorso nell'occultamento del cadavere. Nell'ordinanza il gip afferma che Samson "ha agito con freddezza e insensibilità": la giovane è stata aggredita "in modo brutale" da parte di una persona "di cui lei si fidava".

