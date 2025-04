Femminicidio Ilaria Sula la madre di Mark Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere

madre di Mark Antony Samson (qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzata Ilaria Sula con tre coltellate alla gola, è indagata per concorso in occultamento di cadavere: è quanto riferisce La Presse, secondo cui la donna verrà interrogata negli uffici della Sezione omicidi della Squadra mobile della Questura di Roma nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile. Gli investigatori ipotizzano che la donna possa essere entrata nella camera da letto del figlio subito dopo l’omicidio. Poi avrebbe aiutato il 23enne a ripulire la scena del crimine, avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano, a Roma.Mark Antony Samson continua a dire di aver fatto tutto da solo, ma la sua versione con convince gli inquirenti. Intanto emerge anche un ulteriore dettaglio: il 25 marzo, giorno in cui potrebbe essere avvenuto il delitto, il 23enne si era recato nell’appartamento dell’ex fidanzata dove ha tentato di portare via il pc, scattando anche alcune foto alle schermate del computer. Tpi.it - Femminicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere Leggi su Tpi.it LadiAntony(qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzatacon tre coltellate alla gola, èperindi: è quanto riferisce La Presse, secondo cui la donna verrà interrogata negli uffici della Sezione omicidi della Squadra mobile della Questura di Roma nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile. Gli investigatori ipotizzano che la donna possa essere entrata nella camera da letto del figlio subito dopo l’omicidio. Poi avrebbe aiutato il 23enne a ripulire la scena del crimine, avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano, a Roma.Antonycontinua a dire di aver fatto tutto da solo, ma la sua versione con convince gli inquirenti. Intanto emerge anche un ulteriore dettaglio: il 25 marzo, giorno in cui potrebbe essere avvenuto il delitto, il 23enne si era recato nell’appartamento dell’ex fidanzata dove ha tentato di portare via il pc, scattando anche alcune foto alle schermate del computer.

