Femminicidio Ilaria Sula | gelosia non è amore ma controllo e possesso È ora di smettere di normalizzarla

Ilaria Sula perché 'geloso'. Questo ci spinge a una riflessione: siamo cresciuti in una società dove la gelosia è interpretata come cura e interesse verso l'altro. Dobbiamo smettere di vederla come un sentimento positivo e guardarla per quello che è: ossessione, controllo e possesso. Leggi su Fanpage.it Mark Samson ha dichiarato di aver uccisoperché 'geloso'. Questo ci spinge a una riflessione: siamo cresciuti in una società dove laè interpretata come cura e interesse verso l'altro. Dobbiamodi vederla come un sentimento positivo e guardarla per quello che è: ossessione,

