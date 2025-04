Lapresse.it - Femminicidi, il messaggio della presidente della Commissione pari opportunità Marche

Leggi su Lapresse.it

“Penso alle ragazze vittime dio. Penso alle loro famiglie: madri, padri, fratelli e sorelle distrutti per sempre. Come si può aspettare il corsogiustizia davanti a tanto dolore? Oggi un’altra donna è stata trovata morta lungo un fiume, in provincia di Bergamo. Basta. Dobbiamo intervenire. Le ragazze e le donne devono imparare a riconoscere i segnali di relazioni tossiche, di uomini violenti, di amori malati. E devono sentirsi libere, sicure, protette nel denunciare subito, parlarne con le forze dell’ordine, chiedere aiuto”. Lo dice laRegione, Maria Lina Vitturini, che interviene dopo l’ultimo caso dio e aggiunge: “Ogni cittadino ha il dovere morale di intervenire se è a conoscenza di situazioni del genere.