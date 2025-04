Felsina supera Casumaro 2-0 | Mastellari e Boni decisivi nel secondo tempo

Felsina 2 Casumaro 0 Felsina: Maiella, Vallasciani, Grande, Tonelli, Mastellari, Vignudelli, Brunori, Orsini, Boni, Gamberini, Conde. All.: Buttignon. Casumaro: Saccenti, Catozzo, Pansini, Benini, Sarto, Correggiari, D'Elia (38' st Pencarelli), Daniel, Chinappi, Slimani (1' st Bellodi), Govoni (28' st Amadelli). A disposizione: Pancaldi, Hidri, Farina, Taddia A.. All.: Rambaldi. Arbitro: Cobzaru di Bologna. Reti: 14' st Mastellari (F), 19' st Boni (F). Note: ammoniti: Maiella (F). Siamo alle battute finali del campionato,il Casumaro affronta fuori casa il Felsina che deve vincere per uscire dalla zona arancione. Il primo tempo è totalmente in controllo del Casumaro, che si rende pericoloso per ben tre volte,dove si è distinto Chinatti prima,con una conclusione che si è stampata sulla traversa, e con Slimani che colpisce il palo.

Felsina supera Casumaro 2-0: Mastellari e Boni decisivi nel secondo tempo.

