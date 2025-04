Ilrestodelcarlino.it - Federica Pellegrini oggi alla conduzione del GialappaShow: a che ora vederla in tv

Venezia, 7 aprile 2025 – Dopo il debutto con Elodie, tocca aaffiancare il Mago Forest nella seconda puntata della nuova stagione di, in onda, lunedì 7 aprile alle 21:30 su TV8. Il programma, condotto dstorica Gialappa’s Band (composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci) alterna satira, sketch e comicità surreale, in perfetto stile ‘Mai dire.’, e anche in questa edizione propone una co-conduttrice diversa per ogni puntata. La stagione è stata inaugurata lo scorso 31 marzo da Elodie, accompagnata da un ricco parterre di ospiti: Estefanía Bernal, Maccio Capatonda, Capone & BungtBangt, Niccolò Califano, Antonio D’Ausilio, Costantino della Gherardesca, Alessandra Ierse, Valerio Mastandrea e Marco Ripoldi. La puntata ha registrato 819.000 spettatori e uno share del 4,80%, confermando il seguito affezionato dello show.