FdI organizza un flash mob a sostegno delle forze dell' ordine

Fratelli d'Italia annuncia un flash mob sul tema sicurezza con ritrovo stasera, lunedì 7 aprile, alle 21 a piazzale Roma. L'obiettivo, spiega il partito in una nota, è «ringraziare e solidarizzare con le forze dell'ordine, impegnate nel difficile lavoro per la nostra città, e spronare i cittadini.

