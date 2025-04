Sport.quotidiano.net - Fcredil Bologna supera Smapiù Verona al quinto set e consolida il primato

3(14-25, 32-30, 19-25, 25-18, 8-15) SMAPIU’ ARENA: Sgarbossa 9, Naddeo 16, Murari 6, Cicolini 6, Balconati, Riccato 17, Di Nucci (L1); Magri 4. Non entrate: Silotto, Akhigbe, Negrini, Okonji, Peloso, Corra (L2). All. Zappaterra.VTB: Taiani 17, Pulliero 16, Neriotti 2, Frangipane 9, Saccani 3, Tellaroli 24, Laporta (L1); Malossi, De Paoli, Fucka 8, Bongiovanni 7, Cavicchi, Melega (L2). All. Ghiselli. Arbitri: Iovinella e Gardellin. Passa aalset: e come già la settimana scorsa con Vicenza, è l’ingresso di Bongiovanni a svoltare il set decisivo, con la banda classe 2005 a subentrare a una Frangipane in affanno e a mettere a terra palloni pesanti. Ancora una volta, i panni delle trascinatrici li indossano Tellaroli, Pulliero e Taiani.