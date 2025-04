Favori e mazzette all' Ospedale di Caserta cala la prescrizione sul processo

calata la prescrizione sul processo a carico di 28 persone coinvolte nell'inchiesta dei Nas sui Favori all'Ospedale di Caserta tra analisi a spese dello Stato e ordini gonfiati di materiale da laboratorio in cambio di viaggi e mazzette.La prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua. Casertanews.it - Favori e mazzette all'Ospedale di Caserta, cala la prescrizione sul processo Leggi su Casertanews.it E’ta lasula carico di 28 persone coinvolte nell'inchiesta dei Nas suiall'ditra analisi a spese dello Stato e ordini gonfiati di materiale da laboratorio in cambio di viaggi e.La prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua.

