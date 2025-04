Ilrestodelcarlino.it - Farmaci, oggi è chiusa l’erogazione diretta per inventario

L’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara avvisa l’utenza che, per l’intera giornata diil punto di erogazionedellaa all’ospedale di Cona (2B1) rimarrà chiuso per. L’attività riprenderà regolarmente domani. L’azienda specifica che "i punti di erogazionepresenti sul territorio - Cittadella San Rocco a Ferrara, Casa della Comunità di Copparo, Ospedale di Cento, ospedale di Lagosanto, ospedale di Argenta - rimarranno aperti". Infine l’azienda si scusa per gli eventuali disagi.