Falso made in Italy | Finanza sequestra mezzo milione di accessori d' abbigliamento

Finanza di Venezia ha sequestrato mezzo milione di articoli, in particolare abbigliamento e accessori, spacciati per "made in Italy". Sulla merce erano apposti simboli, come ad esempio il tricolore, con i quali venivano ingannati i clienti finali.

