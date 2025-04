Falso in bilancio al Comune di Pratola Serra | richieste di condanna per 10 ex amministratori

richieste di condanna nell'ambito dell'inchiesta riguardante il presunto Falso in bilancio al Comune di Pratola Serra. L'indagine coinvolge dieci ex amministratori comunali, tra cui l'ex sindaco Emanuele Aufiero e suo fratello Antonio.

