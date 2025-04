Salernotoday.it - "Falsi" quadri di Picasso, analizzati i consulenti: la sentenza in estate

Leggi su Salernotoday.it

E’ attesa per il 7 luglio ladel Gup di Roma, nel processo che si celebra con rito abbreviato condizionato nei confronti del 77enne di Nocera Inferiore M.S. ,accusato di detenzione di opere contraffatte e ricettazione di opere d’arte in relazione a 51diche per la Procura.