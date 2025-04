False fatture per vendere prodotti a Cuba scoperta frode da 6 milioni di euro

AGI - La Guardia di finanza Torino ha concluso un'indagine, denominata 'Cuba libre", che ha riguardato 7 società e 8 soggetti coinvolti, in ipotesi di accusa, in un articolato meccanismo di frode fiscale che ha consentito di occultare al fisco circa 6 milioni di euro, ottenendo un illecito risparmio d'imposta per circa 1,5 milioni di euro e accumulando capitali in Paesi esteri a fiscalità privilegiata. L'attività, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta dal 2 Nucleo Operativo Metropolitano Torino, ha tratto origine da alcuni approfondimenti aventi a oggetto due imprenditori torinesi che, attraverso due società di diritto inglese (cosiddetti "letter box companies") costituite con l'unico scopo di emettere fatture per operazioni economiche inesistenti nei confronti di contribuenti italiani, erano riusciti a occultare redditi prodotti in Italia.

