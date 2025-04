Liberoquotidiano.it - Fabula Experience: il tempo di una cena per scoprire Roma

Una dinner gamededicata al patrimonio culturale e artistico della città diè un viaggio sensoriale tra arte, storia e gusto. Cinque portate ispirate alla tradizione culinariana in sinergia a un gioco semplice e coinvolgente che svela curiosità e leggende della città eterna. L'ideatrice è Sara Matteucci: “Dana, nata e cresciuta a, ho intercettato la necessità del turismo ‘mordi e fuggi' di locals e viaggiatori . Mi sono detta “perché non assecondarla con ildi unanasce così”. Location cards, lancio dei dadi, lesson e action cards consegnano ad ogni boccone la capacità di far rivivere la storia della Capitale, richiamando alla mente gli sri legati all'antica. “E' la sintesi perfetta di un viaggio - assicura Sara Matteucci - dove ogni portata è più di un piatto, è una tappa del gioco.