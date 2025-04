Fabo Herons Montecatini domina General Contractor in una partita senza storia

Montecatini 88 General Contractor : Ponziani ne, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 19, Vettori 5, Di Emidio 8, Nisi ne, Berra 9, Valentini 2, Cena 9, Petrucci, Zucca 21. All. Marcello Ghizzinardi Fabo Herons Montecatini: Benites Vicente ne, Rattazzi, Kupstas 18, Chiera 4, Aminti 2, Natali 9, Trapani, Arrigoni 6, Dell’Uomo 5, Giannozzi, Sgobba 18, Paesano 26. All. Federico Barsotti Arbitri: Manco e Roberti (Na) Parziali: 14-21, 30-39, 52-65 Note: 500 spettatori, in curva una cinquantina di tifosi ospiti Una partita senza storia, un autentico massacro sportivamente parlando, tra una squadra brillante, autoritaria che tira dal campo con oltre il 60% e che senza il deficitario 50% dalla lunetta avrebbe addirittura sfiorato il centello, una moderna macchina da canestri insomma, e una General timida, arrendevole, mai in partita disarmata di fronte alla aggressività della difesa toscana e incapace di contrapporre valide contromisure alla qualità del gioco avversario, circolazione di palla ai limiti della perfezione. Ilrestodelcarlino.it - Fabo Herons Montecatini domina General Contractor in una partita senza storia Leggi su Ilrestodelcarlino.it 7388: Ponziani ne, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 19, Vettori 5, Di Emidio 8, Nisi ne, Berra 9, Valentini 2, Cena 9, Petrucci, Zucca 21. All. Marcello Ghizzinardi: Benites Vicente ne, Rattazzi, Kupstas 18, Chiera 4, Aminti 2, Natali 9, Trapani, Arrigoni 6, Dell’Uomo 5, Giannozzi, Sgobba 18, Paesano 26. All. Federico Barsotti Arbitri: Manco e Roberti (Na) Parziali: 14-21, 30-39, 52-65 Note: 500 spettatori, in curva una cinquantina di tifosi ospiti Una, un autentico massacro sportivamente parlando, tra una squadra brillante, autoritaria che tira dal campo con oltre il 60% e cheil deficitario 50% dalla lunetta avrebbe addirittura sfiorato il centello, una moderna macchina da canestri insomma, e unatimida, arrendevole, mai indisarmata di fronte alla aggressività della difesa toscana e incapace di contrapporre valide contromisure alla qualità del gioco avversario, circolazione di palla ai limiti della perfezione.

