Sport.quotidiano.net - Fabio Liverani: Obiettivo quasi raggiunto, ora puntiamo al secondo posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

TERNI – "Al 99 per cento il primoè andato – spiega– ma oggi la squadra ci ha provato e con un pizzico di fortuna avrebbe potuto segnare. Fare gol e non farlo cambia le cose. Mi dispiace per i ragazzi e per la gente. Ma devo anche essere concreto e pensare che il lungo tempo che manca all’ipotetico playoff è per noi una manna dal cielo. Dobbiamo fare un punto per blindare al più presto il 2°, poi portare tutti i calciatori a stare bene. L’espulsione? Era giusto il giallo. E il gol nasce da un fuorigioco non dato. Damiani ha la fiducia di noi tutti. La rinuncia alla seconda punta? Ho messo Curcio pensando potesse agire più vicino a Cianci. E quando siamo rimasti in dieci non era fattibile giocare con due punte più Curcio. Corradini e Cianci mi hanno chiesto il cambio".