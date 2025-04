Ilgiorno.it - Fabio Genovesi: “Mamma, nonne e zie. Magnifiche maestre di dolcezza e umiltà”

Milano – Un uomo davanti al mare. Appoggiato alla sua bicicletta. Ce lo si immagina così, narratore di storie e di gare ciclistiche, sempre in bilico fra la scrittura e la fuga in barca. Negli orizzonti di una Versilia parecchio distante da gazebo e flute di champagne. Ed é qui che prende vita l’album famigliare di “Mie“ (Mondadori), presentato oggi alle 18.30 alla Feltrinelli di piazza Piemonte. Lavoro intimo. Di pensieri alti e di toni bassi. Dove si fanno i conti con queste donne giganti. Capaci di ribaltare i tavoli. E di insegnare il valore del canto della cicala., nel libro parla del passato per guardare al futuro. “È così. Ma non è una cosa che ho scelto. Sono bravo a cogliere i doni che arrivano, non a scegliere. E nella settimana in cui ho compiuto 50 anni, sono venute a trovarmi in sogno le donne che mi hanno cresciuto: mia madre, le, le zie e le zie acquisite.