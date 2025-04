Ilfattoquotidiano.it - Fabio Fazio: “Ho la stessa età di tuo nonno”. Belén Rodriguez: “Veramente è volato in cielo”: il siparietto a “Che Tempo Che fa”

Durante la puntata di CheChe Fa andata in onda domenica 6 aprile,è stato protagonista di uncomico. Ospite del programma,ha parlato del suo nuovo progetto televisivo su Nove, “Only Fun – Comico Show”, rivelando quanto si stia divertendo in questo ruolo.La showgirl ha anche raccontato il suo particolare approccio all’umorismo, dicendo: “Mi diverto come una matta, mi piace l’humor pesante, quella con la battuta un po’ nascosta, più sottile. Mi fanno ridere Bud Spencer e Terence Hill perché li guardava mio”.ha provato a ironizzare sul riferimento a Terence Hill, dicendo: “Che ha la mia età, tra l’altro.”. Belen, però, non si è fatta cogliere impreparata e ha prontamente risposto: “è in“. Ildella, è venuto a mancare nel 2013 in Argentina a 74 anni.