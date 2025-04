Ultimouomo.com - Fabio Capello asfalta tutti

«Quando parla un guru del calcio italiano noi dobbiamo stare zitti, inchinarci, fare reverenze e dire: “Zí badrone”»Antonio Conte, 2014STEADYPAYWALLÈ un dato di fatto che ormai, nelle case di tante persone, il computer abbia sostituito la TV. Spesso lo schermo rimane in salotto come un semplice oggetto di arredamento, molte volte lo si utilizza non per il suo scopo nativo ma, appunto, per sostituire il PC, per guardare video su YouTube o sulle piattaforme di streaming. E anche quando abbiamo del tempo libero dopo cena o nel fine settimana, non è raro, invece di provare a guardare un film o un evento sportivo, preferire mettersi a scrollare il telefono.Non sto dicendo nulla di nuovo e, anzi, mi rendo conto di perdere tempo a rimarcare l’ovvio. Il fatto, però, è che mi serviva un preambolo per dire che tutto questo non solo ha cambiato la fruizione del calcio in sé, ma anche e soprattutto del racconto attorno al calcio.