Fa strano vedere il leggendario attore, sempre ironico e pungente in questa veste. Ma il fan ha veramente rischiato di farla grossa

Siamo abituati aBill Murray con il suo sorrisoe il suo spirito goliardico,pronto a strappare una risata. Mavolta l’ha sorpreso tutti, mostrando un lato decisamente inaspettato. Un episodio accaduto in un cinema di New York ha fatto rapidamente il giro del web, svelando una reazione infuriata da parte di Murray, che ha suscitato non poche polemiche. Festa del Cinema di Roma, il red carpet con Bill Murray e Wes Anderson guarda le foto L’incidente di Bill Murray in un cinema di New YorkEra lo scorso 27 marzo, Bill Murray si trovava al cinema AMC Lincoln Square 13 di New York per una sessione di domande e risposte sul suo ultimo film, The Friend.