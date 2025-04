F1 Fernando Alonso | Verstappen mi ricorda quanto ho fatto io in Ferrari contro Vettel

Verstappen che, sulla Red Bull, è stato in grado di precedere le McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Nonostante le vetture di Woking siano indiscutibilmente le migliori del lotto, è stato Max a fare la differenza in terra nipponica.Di questo ha parlato Fernando Alonso, facendo un parallelismo rispetto al suo passato: “Mi sono trovato anch’io nella situazione di Max. Ho lottato per i campionati del mondo con la terza, quarta vettura più veloce quindi, alla fine, è difficile come è stato difficile per me battere Sebastian Vettel. Quindi spero per lui che possa lottare fino alla fine, ma devono migliorare un po’ la macchina“, ha affermato Alonso.“È difficile e penso che la gente non se ne renda conto. Oasport.it - F1, Fernando Alonso: “Verstappen mi ricorda quanto ho fatto io in Ferrari contro Vettel” Leggi su Oasport.it Un discorso di similitudini. Al termine del GP del Giappone, ci si trova a raccontare di una grande vittoria di Maxche, sulla Red Bull, è stato in grado di precedere le McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Nonostante le vetture di Woking siano indiscutibilmente le migliori del lotto, è stato Max a fare la differenza in terra nipponica.Di questo ha parlato, facendo un parallelismo rispetto al suo passato: “Mi sono trovato anch’io nella situazione di Max. Ho lottato per i campionati del mondo con la terza, quarta vettura più veloce quindi, alla fine, è difficile come è stato difficile per me battere Sebastian. Quindi spero per lui che possa lottare fino alla fine, ma devono migliorare un po’ la macchina“, ha affermato.“È difficile e penso che la gente non se ne renda conto.

