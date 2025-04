F1 Carlos Sainz prosegue il suo inizio da incubo Multato per essere andato in bagno

Carlos Sainz immaginava un inizio di stagione completamente diverso da quello che ha vissuto. Lo spagnolo non è ancora mai riuscito ad essere protagonista da quando è approdato in Williams, conquistando i suoi unici punti in Cina grazie solamente alla squalifica delle due Ferrari. Un avvio da incubo, che è proseguito anche in Giappone, dove a Sainz è successo davvero di tutto, compreso ricevere una multa per un motivo davvero particolare.Sainz, infatti, è stato Multato per essere arrivato in ritardo al momento dell'inno nazionale giapponese. Il pilota spagnolo ha cercato di difendersi, dicendo alla FIA di aver accusato problemi gastro-intestinali poco prima della cerimonia e di essere dunque stato in bagno nei momenti che precedevano l'inno.La FIA ha ribadito la priorità e l'obbligo di partecipazione al momento del suono dell'inno della nazione che ospita il GP, ma ha comunque capito anche le motivazioni dello spagnolo.

