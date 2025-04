Extinction Rebellion presenta denuncia contro le questure di Roma e Brescia per «perquisizioni degradanti e sequestro di persona.

Leggi su Open.online

Gli attivisti di(XR), supportati dai loro legali, hanno annunciato di averto lediper «e arbitrarie,die violenza privata». Nello specifico, le denunce fanno riferimento a due episodi. Il primo è un sit-in di novembre 2024 in Piazza del Viminale aquando 75 persone sono state prelevate e portate all’Ufficio Immigrazione della Questura. Qui,XR, «sono state rinchiuse per 10 ore». L’altro episodio riguarda una manifestazione a gennaio 2025 alla Leonardo spa di, in cui «17 persone erano state portate in Questura per 8 ore e alcune di loro sono state fatte spogliare integralmente per eseguire degli squat». Lo scorso luglio, gli attivisti avevano giàto la questura di Bologna «per aver messo in attomanifestanti pacifici misure coercitive e umilianti non previste dalla normale procedura e violando i loro diritti fondamentali».