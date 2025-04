Metropolitanmagazine.it - Extinction Rebellion denuncia le questure di Roma e di Brescia dopo le perquisizioni sui suoi attivisti

Il gruppo ambientalistaha comunicato di aver presentato due denunce contro la questura die quella dia causa dell’arresto di decine di, finiti in manettele manifestazioni dei mesi scorsi. Secondo l’organizzazione, infatti, in nessuno dei due casi ci sarebbero stati i requisiti previsti dalla legge per trattenere glinegli uffici della questura. I ragazzi, oltretutto, non si sarebbero opposti all’identificazione da parte delle forze dell’ordine, quindi il fermo non avrebbe avuto senso. Tali, all’epoca, erano state giustificate dagli agenti e dalla stessa questura in vari modi. In alcuni verbali di polizia si legge che, in qualche caso, viene contestata la “manifestazione non autorizzata”. In altri si parla di reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni circa la propria identità personale.