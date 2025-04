Ex Roma Juric lascia il Southampton subito dopo la retrocessione

Juric non è più l`allenatore del Southampton. Il 50enne tecnico croato ex Roma, Torino, Verona e Genoa lascia il club inglese con effetto. Leggi su Calciomercato.com Ivannon è più l`allenatore del. Il 50enne tecnico croato ex, Torino, Verona e Genoail club inglese con effetto.

Juric lascia il Southampton subito dopo la retrocessione: solo 108 giorni in panchina per l'ex tecnico della Roma. Che fine ha fatto Ivan Juric: 5 mesi dopo l'esonero alla Roma ha combinato un disastro al Southampton. Roma, Juric esonerato: tutte le reazioni dopo la scelta della società. Rivivi la diretta. La AS Roma all'anno zero, rottura insanabile con Juric ma si continua con il tecnico croato. Roma, ufficiale Juric: contratto fino al 2025. Ivan Juric nuovo allenatore della Roma, ha firmato: contratto fino a fine stagione con rinnovo in caso di qual. Ne parlano su altre fonti

