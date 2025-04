Ex Province Giambona | Pd punta sul territorio senza badare a logiche di partito

Province. Abbiamo composto una lista autorevole, la migliore che potessimo predisporre, che annovera esclusivamente Sindaci e amministratori del territorio provinciale. Una. Palermotoday.it - Ex Province, Giambona: "Pd punta sul territorio senza badare a logiche di partito" Leggi su Palermotoday.it “Sono molto soddisfatto perché abbiamo appena depositato la lista per le prossime elezioni di secondo livello delle ex. Abbiamo composto una lista autorevole, la migliore che potessimo predisporre, che annovera esclusivamente Sindaci e amministratori delprovinciale. Una.

Ex province: Giambona 'PD punta sul territorio'. Ex Province, Giambona: "Pd punta sul territorio senza badare a logiche di partito". Sicilia. Ars, Giambona: «Su elezioni provinciali, dal centrodestra nessuna proposta di buon governo. Ars, Giambona: "Ex Province, Schifani ammetta suo fallimento politico". Sicilia. Ex province, Giambona: “Centro-destra vive situazione di stallo alla messicana”. Elezioni per le ex province in Sicilia: cosa c’è dietro il tentativo di ripristino sempre bocciato (e ormai ossessione di pochi). Ne parlano su altre fonti

Ex Province, Giambona: “Pd punta sul territorio senza badare a logiche di partito” - “Sono molto soddisfatto perché abbiamo appena depositato la lista per le prossime elezioni di secondo livello delle ex Province. Abbiamo composto una lista autorevole, la migliore che potessimo predis ... (blogsicilia.it)

Sicilia. Violenza sulle donne, Giambona (PD): “Investire sui giovani attraverso opere di sensibilizzazione” - Solo in questo modo possiamo sperare di costruire una società più equa e rispettosa”, ha continuato Giambona ... Il vice-presidente del PD ha inoltre ricordato l’importanza di potenziare ... (ilfattonisseno.it)