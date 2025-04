Anteprima24.it - Ex cerca di gettarla nel vuoto: “Sono una sopravvissuta”

Tempo di lettura: 3 minutiÈ viva per miracolo la ragazza picchiata brutalmente dal proprio ex che ha anche tentato di ucciderla a Pozzuoli. Il suo corpo è tempestato di lesioni ed ha il naso rotto. “una” ha raccontato al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che l’ha incontrata il giorno stesso dell’aggressione assieme all’assessore al Comune di Pozzuoli Titti Zazzaro.I due siseparati lo scorso gennaio proprio a causa delle violenze perpetrate tra le mura domestiche ma lui evidentemente non ha accettato la fine della relazione ed il fatto che lei fosse andata a vivere altrove con il figlioletto. Cosi la notte tra sabato e domenica è scattata la vendetta. Come ha riferito la stessa vittima al deputato Borrelli, lei era in macchina quando è arrivato il suo ex compagno che, “con l’aiuto di due complici”, l’ha trascinata fuori dall’abitacolo.