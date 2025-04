Ilfoglio.it - Evviva la maternità. Contro il movimento “no kids”

Gabrielle Cluzel, giornalista, caporedattrice di Boulevard Voltaire, ha pubblicato “Yes. La rabbia di una madre per i nuovi dettami della famiglia” (Fayard). Il Figaro l’ha intervistata. Il suo libro si intitola “Yes”, in risposta al“no”. In che modo questoè intrinsecamente nefasto per la società? Ha generato un’atmosfera di maternofobia o “puerofobia” che permea l’intera società. Dalle élite parigine alla mia casa di campagna nell’Aveyron, i genitori mi dicono – con rammarico – che la loro figlia non vuole avere figli, suscitando a volte un’incomprensione tra le generazioni. Mi sono chiesta come la psicoanalista Corinne Maier sia arrivata a scrivere un libro come “No kid. Quarante raisons de ne pas avoir d’enfant” (J’ai lu, 2024). Qualche anno fa, parlare di una nascita come di un “evento felice” era un’ovvietà.