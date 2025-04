Eviteremo escalation delle tensioni con gli Usa ma guardiamo anche ad altri mercati Le parole del commissario Hansen a Vinitaly

commissario europeo all'Agricoltura a Verona. Tra le promesse anche l'approvazione del pacchetto vino entro l'autunno Gamberorosso.it - “Eviteremo escalation delle tensioni con gli Usa, ma guardiamo anche ad altri mercati”. Le parole del commissario Hansen a Vinitaly Leggi su Gamberorosso.it Prima volta deleuropeo all'Agricoltura a Verona. Tra le promessel'approvazione del pacchetto vino entro l'autunno

"Eviteremo escalation delle tensioni con gli Usa, ma guardiamo anche ad altri mercati". Le parole del commissario Hansen a Vinitaly. Usa, Urso: "Sui dazi evitiamo escalation, all'Ue chiediamo cautela". Ne parlano su altre fonti

Dazi, Giorgetti: “Non farsi prendere dal panico, serve de-escalation con Usa” - "Siamo impegnati a quella che potremmo definire una de-escalation dalla tensione con l'amministrazione Usa. Non bisogna pigiare sul bottone del panico, se le ... (msn.com)

Automotive Ue, no a escalation dazi, trovare intesa con Usa - "Siamo profondamente preoccupati per l'escalation delle tensioni commerciali nel mondo" ed "esortiamo i nostri leader a incontrarsi urgentemente in modo che possano trovare una soluzione a qualsiasi p ... (ansa.it)

Tensioni commerciali tra USA e Cina: le contromisure del Dragone - AGI - Le tensioni commerciali tra le due principali economie mondiali, USA e Cina, si intensificano. Da oggi Pechino inizierà a imporre tariffe su alcuni prodotti agricoli statunitensi come ... (msn.com)