Evade dai domiciliari per andare a rubare in un' azienda | applicato il braccialetto elettronico

domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, nei confronti di un 56enne ritenuto responsabile del reato di furto aggravato ai danni. Perugiatoday.it - Evade dai domiciliari per andare a rubare in un'azienda: applicato il braccialetto elettronico Leggi su Perugiatoday.it Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, nei confronti di un 56enne ritenuto responsabile del reato di furto aggravato ai danni.

