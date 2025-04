Euro si rafforza scambiato a 11001dollari

Euro si rafforza sul dollaro e perde quota rispetto allo yen. La moneta unica Europea è scambiata a 1,1001 dollari con un avanzamento dello 0,41% e a 160,3300 yen con una flessione dello 0,36%. Quotidiano.net - Euro si rafforza, scambiato a 1,1001dollari Leggi su Quotidiano.net L'sisul dollaro e perde quota rispetto allo yen. La moneta unicapea è scambiata a 1,1001 dollari con un avanzamento dello 0,41% e a 160,3300 yen con una flessione dello 0,36%.

