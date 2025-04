Estate 2025 rischio bollette pazze e blackout a Roma Ecco le soluzioni di Octopus Energy

Estate il pericolo non sono i blackout ma le bollette. C'è modo per evitare questa situazione ma servono accorgimenti immediati. Ne è convinto Giorgio Tomassetti, Ceo di Octopus Energy, compagnia energetica nata con la missione di rendere l'energia pulita accessibile a tutti grazie.

Estate 2025, rischio bollette pazze e blackout a Roma. Ecco le soluzioni di Octopus Energy. Il 2025 a rischio rincari per le bollette. Giovedì l’informativa del ministro Pichetto alla Camera. Aumentano famiglie a rischio povertà: affossate da prezzi e bollette. Draghi: "Ridurre le bollette, prezzi così alti minano le imprese. Trump? Un rischio per la sicurezza". Nel 2025 rischio stangate sulle bollette dell’energia. Un salasso per i negozianti. Rischio aumento dei prezzi. Ne parlano su altre fonti

