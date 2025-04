Esselunga apre un nuovo supermercato ad Agrate Brianza | In arrivo 2 milioni verde e strade

Agrate Brianza (Monza e Brianza), 7 aprile 2025 – Esselunga aprirà anche ad Agrate. nuovo punto vendita per la catena di supermercati in Brianza, tempi e cantiere da definire, ma l’accordo con il Comune c’è. Le parti hanno firmato la convenzione urbanistica. Sarà uno store di medie proporzioni, “2.500 metri al massimo, valore 800mila euro, tutto a carico del privato”, spiega l’amministrazione Sironi, che incasserà dall’operazione 2 milioni di oneri. Il colosso della grande distribuzione in accordo con la Provincia realizzerà anche una rampa di collegamento tra la Sp121 e la Provinciale 13 in direzione Monza, e rimedierà così a un’altra lacuna viabilistica in zona, semplificando la vita a migliaia di pendolari. Oggi, infatti, chi arriva da Carugate ed è diretto nel capoluogo brianzolo deve raggiungere la rotatoria dove sorgerà il nuovo complesso commerciale, invertire il senso di marcia e imboccare la rampa nella direzione opposta. Ilgiorno.it - Esselunga apre un nuovo supermercato ad Agrate Brianza: “In arrivo 2 milioni, verde e strade” Leggi su Ilgiorno.it (Monza e), 7 aprile 2025 –aprirà anche adpunto vendita per la catena di supermercati in, tempi e cantiere da definire, ma l’accordo con il Comune c’è. Le parti hanno firmato la convenzione urbanistica. Sarà uno store di medie proporzioni, “2.500 metri al massimo, valore 800mila euro, tutto a carico del privato”, spiega l’amministrazione Sironi, che incasserà dall’operazione 2di oneri. Il colosso della grande distribuzione in accordo con la Provincia realizzerà anche una rampa di collegamento tra la Sp121 e la Provinciale 13 in direzione Monza, e rimedierà così a un’altra lacuna viabilistica in zona, semplificando la vita a migliaia di pendolari. Oggi, infatti, chi arriva da Carugate ed è diretto nel capoluogo brianzolo deve raggiungere la rotatoria dove sorgerà ilcomplesso commerciale, invertire il senso di marcia e imboccare la rampa nella direzione opposta.

