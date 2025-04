Espressioni blasfeme per Lautaro Martinez nessuna squalifica | la decisione

Espressioni blasfeme attribuite a Lautaro Martinez al termine di Juventus-Inter, match terminato con il punteggio di 1-0 a favore dei bianconeri, si è ora definitivamente concluso. Il calciatore argentino non riceverà alcuna squalifica.LA decisione – Si chiude il caso delle Espressioni blasfeme associate a Lautaro Martinez nei momenti seguenti al termine di Juventus-Inter. Come si evince dal comunicato pubblicato dalla FIGC, il calciatore argentino riceverà un'ammenda di 50mila euro come esito di un'accordo di patteggiamento raggiunto tra le parti coinvolte. Il capitano nerazzurro, dunque, non dovrà scontare alcuna squalifica nelle prossime cruciali sfide che separano i meneghini dal termine dell'annata.Espressioni blasfeme, il comunicato della FIGC sul caso Lautaro MartinezLE PAROLE – Di seguito il comunicato della FIGC in merito alla vicenda in parola: «A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art.

