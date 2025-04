Espressione blasfema perché Lautaro non è stato squalificato | cosa dice il codice di giustizia sportiva

Espressione blasfema pronunciata in campo da Lautaro Martinez al termine di Juventus-Inter, big match disputato lo scorso 16 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A. L'attaccante argentino ha pronunciato per due volte la bestemmia "come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale", si legge nel comunicato della FIGC. Una multa irrisoria, da pagare entro 30 giorni, che permette al fuoriclasse dell'Inter, dopo il patteggiamento, di evitare la squalifica di una giornata. L'articolo 37 del codice di giustizia sportiva prevede infatti che "in caso di utilizzo di Espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione".

