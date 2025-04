Espressione blasfema dopo Juventus-Inter | sanzionato Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro dopo aver pronunciato per due volte un’Espressione blasfema al termine di Juventus-Inter, giocata il 16 febbraio.IL COMUNICATO FIGCA seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il. Milanotoday.it - Espressione blasfema dopo Juventus-Inter: sanzionato Lautaro Martinez Leggi su Milanotoday.it è statocon un’ammenda di 5.000 euroaver pronunciato per due volte un’al termine di, giocata il 16 febbraio.IL COMUNICATO FIGCA seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il.

Espressione blasfema dopo Juventus-Inter: sanzionato Lautaro Martinez. Lautaro sbugiardato ma evita la squalifica: "Due bestemmie dopo Juve-Inter". Espressione blasfema dopo Juve-Inter, arriva la sanzione per Lautaro Martinez: "Ammenda di 5.000 euro". La nota. Bestemmia in Juve-Inter, Lautaro patteggia e se la cava con una multa. Lautaro Martinez ha patteggiato: ammenda di 5 mila euro per espressione blasfema dopo Juve-Inter. Lautaro Martinez bestemmia dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juventus: rischio squalifica? Cosa…. Ne parlano su altre fonti

Espressione blasfema dopo Juve-Inter, arriva la sanzione per Lautaro Martinez: "Ammenda di 5.000 euro". La nota - "A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Lautaro Javier Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro". È quanto rende not ... (msn.com)

Espressione blasfema dopo Juventus-Inter: sanzionato Lautaro Martinez - A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il procedimento si è concluso con una sanzione pecuniaria ... (milanotoday.it)

Lautaro Martinez multato: ecco perché - Lautaro Martinez patteggia una multa da 5.000 euro per espressioni blasfeme pronunciate dopo Juventus-Inter: un episodio che riaccende il dibattito su comportamento e responsabilità in campo. Lautaro ... (news-sports.it)