Esercizi di libertà a San Giovanni arriva Rocco Papaleo

Rocco Papaleo, con il suo nuovo spettacolo “Esercizi di libertà”, a chiudere sabato 12 aprile la fortunata stagione teatrale 2024/2025 al Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, realizzata in collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Un cartellone ricco e appassionante, che ha visto alternarsi sul palco grandi nomi del panorama culturale e teatrale italiano come Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Alessandro Bergonzoni e Federico Buffa. Un viaggio tra ironia, narrazione, sport e commedia che ha raccolto consensi crescenti, registrando un aumento di abbonamenti e presenze in sala. Rocco Papaleo, artista poliedrico e amatissimo dal pubblico, torna sul palcoscenico per celebrare quarant’anni di carriera nel modo a lui più congeniale: scrivendo, cantando, recitando e raccontando. Lanazione.it - “Esercizi di libertà”, a San Giovanni arriva Rocco Papaleo Leggi su Lanazione.it Arezzo, 7 aprile 2025 – Sarà, con il suo nuovo spettacolo “di”, a chiudere sabato 12 aprile la fortunata stagione teatrale 2024/2025 al Cinema Teatro Masaccio di SanValdarno, realizzata in collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Un cartellone ricco e appassionante, che ha visto alternarsi sul palco grandi nomi del panorama culturale e teatrale italiano come Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Alessandro Bergonzoni e Federico Buffa. Un viaggio tra ironia, narrazione, sport e commedia che ha raccolto consensi crescenti, registrando un aumento di abbonamenti e presenze in sala., artista poliedrico e amatissimo dal pubblico, torna sul palcoscenico per celebrare quarant’anni di carriera nel modo a lui più congeniale: scrivendo, cantando, recitando e raccontando.

