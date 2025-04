Escursionista si allontana durante il tragitto | donna recuperata dai Vigili del fuoco \ VIDEO

allontanata dai familiari durante una escursione facendo perdere le tracce. L'intervento, effettuato dai Vigili del fuoco del comando di Firenze, con il distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e della sede centrale, si è concluso nella seconda parte di questa mattina, lunedì 7 aprile.

