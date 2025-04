ESCLUSIVA | As Roma Mancini a TvPlay | Ranieri mi odiava Con De Rossi sono evoluto Vi faccio la mia top undici

ESCLUSIVA al difensore e capitano della Roma Gianluca Mancini, che svela la sua top 11 del Mondo e la sua crescita con Claudio Ranieri e Daniele De Rossi“UN COLLABORATORE DI DE Rossi NON MI SOPPORTAVA, POI HA CAMBIATO IDEA” – “Appena arrivato De Rossi alla Roma, un suo collaboratore mi salutò in modo strano, dopo un paio di giorni mi disse che non mi sopportava. Addirittura disse che mi avrebbe messo sotto la macchina, ma dopo una settimana si scusò e disse che aveva sbagliato tutto su di me. Ero un ragazzo eccezionale. Io in campo mi trasformo, sto cercando di migliorare”.“Ranieri MI odiava COME AVVERSARIO, IO OGGI evoluto NEL COMPORTAMENTO” – “Ranieri appena mi ha visto ha detto che quando mi vedeva contro mi odiava. La mia è stata un’evoluzione, prendevo tanti cartellini e facevo proteste senza senso. Tvplay.it - ESCLUSIVA | As Roma, Mancini a TvPlay: “Ranieri mi odiava. Con De Rossi sono evoluto. Vi faccio la mia top undici” Leggi su Tvplay.it Intervistaal difensore e capitano dellaGianluca, che svela la sua top 11 del Mondo e la sua crescita con Claudioe Daniele De“UN COLLABORATORE DI DENON MI SOPPORTAVA, POI HA CAMBIATO IDEA” – “Appena arrivato Dealla, un suo collaboratore mi salutò in modo strano, dopo un paio di giorni mi disse che non mi sopportava. Addirittura disse che mi avrebbe messo sotto la macchina, ma dopo una settimana si scusò e disse che aveva sbagliato tutto su di me. Ero un ragazzo eccezionale. Io in campo mi trasformo, sto cercando di migliorare”.“MICOME AVVERSARIO, IO OGGINEL COMPORTAMENTO” – “appena mi ha visto ha detto che quando mi vedeva contro mi. La mia è stata un’evoluzione, prendevo tanti cartellini e facevo proteste senza senso.

ESCLUSIVA TRS – Martufello: “Pellegrini era felice ed emozionato, con Mancini sono due capitani”. Mancini a RS: ''Pellegrini merita fiducia. Roma è la mia seconda casa. Inter? Sarà molto difficile''. ESCLUSIVA! Roma, Misitano in orbita Atalanta. E potrebbe essere addirittura già fatta. ESCLUSIVA SI Pedullà: “Contatto Roma-Mancini risale alla scorsa settimana”. Roma, Mancini: “Abbiamo dominato, meritavamo noi…”. Innocentin ESCLUSIVO: "Ecco la strategia dei club arabi su Dybala e il futuro di Mancini" | VIDEO CM.IT. Ne parlano su altre fonti

ESCLUSIVA TM24 – Amantino Mancini: “Roma-Juventus? Ecco il mio pronostico e il ricordo più bello contro i bianconeri” - ESCLUSIVA TM24 – Amantino Mancini: “Roma-Juventus? Ecco il mio pronostico e il ricordo più bello contro i bianconeri” ... (tuttomercato24.com)

Roma, Mancini: “Ci abbiamo sempre creduto” - Quella contro la Juventus, domenica sera (ore 20.45, diretta tv su Dazn) sarà la prima delle otto finali che mancano alla fine della stagione, uno scontro diretto che - se vinto - consentirebbe alla ... (forzaroma.info)

VIDEO - La Roma posa per la foto ufficiale: lo scherzo di Gollini, la reazione di Mancini - A trigoria lo shooting fotografico per lo scatto della squadra al gran completo. Non mancano scherzi e risate tra i giallorossi, soprattutto tra il portiere e il centrale ... (ilromanista.eu)